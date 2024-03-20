Житель Алтайского края задержан за призывы к осуществлению террористической деятельности

УФСБ России по Алтайскому краю пресечена незаконная деятельность террористической направленности жителя Первомайского района, 1976 г.р.

Установлено, что гражданин целенаправленно создал и администрировал общедоступный телеграм-канал, наполняя его антироссийским контентом с целью побудить широкие массы к осуществлению террористической деятельности.

В частности, ряд материалов содержит призывы к оказанию ресурсной поддержки проукраинских террористических организаций, запрещенных на территории Российской Федерации, что подтверждается результатами проведенных лингвистических экспертиз.

УФСБ России по Алтайскому краю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Взято отсюда.

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