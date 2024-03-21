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Житель Алтайского края зарезал беременную женщину на глазах 4-летнего сына

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Житель Алтайского края зарезал беременную женщину на глазах 4-летнего сына

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Конфликт между сожителями разгорелся во время празднования Нового года. Известно, что сельчанин уже неоднократно бил женщину

В одном из сел Поспелихинского района произошла жестокая расправа над беременной 37-летней жительницей. В убийстве обвиняется ее 57-летний сожитель, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По данным следствия, 1 января обвиняемый совместно со своей возлюбленной отмечал Новый год. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт по поводу воспитания 4-летнего сына. В какой-то момент мужчина взял нож и нанес ранение в живот беременной сожительнице на глазах малолетнего ребенка. От полученных травм она скончалась.

При этом ранее мужчина неоднократно применял к своей гражданской супруге физическую силу, но в правоохранительные органы она не обращалась.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Барнауле вынесли приговор Константину Падуну, обвиняемому в убийстве бывшей супруги. В момент расправы дома были их дети.

Взято отсюда.

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