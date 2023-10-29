Найденные туши лосей Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Две туши молодых лосей обнаружил егерь при объезде охотничьих угодий. Полицейские задержали нескольких мужчин, которые были неподалеку

Житель Алейска незаконно застрелил двух лосей на территории заказника, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился егерь государственного заказника “Уржумский”. Он объезжал охотничьи угодья и наткнулся две туши молодых лосей.

Полицейские обследовали прилегающую территорию и задержали нескольких мужчин с охотничьим оружием. Среди них был 38-летний житель Алейска. Он пояснил, что отправился на охоту с друзьями к границе Алейского и Усть-Калманского районов и не заметил, как зашел на территорию заказника.

“При этом у мужчины имелось разрешение лишь на добычу косули и кабана, но ни то, ни другое парнокопытное ему не встретилось, поэтому браконьер незаконно застрелил двух лосей”, – отметили в пресс-службе краевой полиции.

Сумма ущерба природе составила 1,12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее “Толку” стало известно, что четверых браконьеров из Бийска осудили за незаконную охоту в Солонешенском районе.

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