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Житель алтайского села избил, вывез на пустырь и изнасиловал сестру жены

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Женщина. Насилие Фото: pixabay.com

Сельчанин стал приставать к родственнице, которая приехала погостить. Однако не выдержал отказа и решил добиться своего силой

40-летний житель Целинного района пойдет под суд за похищение человека, угон авто и изнасилование, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в марте 2023 года в дом мужчины в гости приехала родная сестра его супруги. Они устроили застолье в компании знакомых. Когда все разошлись, гостья и хозяин дома решили съездить в магазин. По дороге мужчина стал приставать к родственнице, однако, получив отказ, стал жестоко избивать ее.

Тогда он решил похитить женщину и, переместив ее на пассажирское сиденье, сам сел за руль ее автомобиля. Отъехав на пустырь, он изнасиловал сестру жены.

В какой-то момент мужчина отвлекся, и родственница на машине уехала с места происшествия. Она обратилась в правоохранительные органы.

Во время следствия сельчанин не признал свою вину в содеянном. Дело рассмотрят в суде.

Ранее бийчанина отправили за решетку на 19 лет за зверское убийство и изнасилование.

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