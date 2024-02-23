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Житель алтайского села ослеп на правый глаз после пьяной потасовки

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Житель алтайского села ослеп на правый глаз после пьяной потасовки

Больница. Скорая помощь Фото: Екатерина Жолнерова

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью обвиняемому по санкции статьи может грозить лишение свободы на срок до восьми лет

Житель Шебалинского района ослеп после пьяной драки с односельчанином, сообщили в прокуратуре Республики Алтай. Нападавший своей вины не признал.

Инцидент произошел 8 мая 2023 года. 46-летний местный житель выпивал со знакомым дома в селе Дъектиек. Во время вдруг возникшей ссоры он дважды ударил кулаками по лицу потерпевшего. Травма повлекла полную потерю зрения правого глаза.

Обвиняемый вину не признал, но органы предварительного расследования собрали достаточную доказательную база, опровергающую его доводы. Уголовное дело направили в суд.

Ранее 40-летний житель Алтая в алкогольном угаре устроил потасовку с полицией.

Взято отсюда

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