Изначально сельчанин нацелился на металлические качели, однако они ему не поддались. После этого он приметил резные фонари, которые легко сдались под его весом

Житель села Смоленское Алтайского края украл два декоративных фонаря с детской площадки. После этого он закопал их в сугробе и отправился в бар, сообщает ГУ МВД России по региону.

Резные металлические фонари на площадке установила местная администрация. Их приметил 29-летний судимый местный житель, когда возвращался домой. Он решил забрать их и установить их у себя возле дома.

На изъятых записях с камер видеонаблюдения полицейские увидели, как мужчина сначала пытается сломать качели-балансир, однако справиться с металлической конструкцией у него не получилось. После этого он поочередно сломал фонари, повиснув на них.

Осветительные приборы мужчина решил закопать в сугробе, когда шел с ними домой. Сам же он отправился в сельский бар распивать спиртное.

Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Похищенные фонари вернули и установили обратно.

Ранее сообщалось, что в селе Алтайском местная жительница воровала алкоголь, работая в магазине. Бутылки она прятала в ведро во время уборки, а после выносила добытое из магазина.

Взято отсюда