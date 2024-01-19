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Житель Барнаула 11 лет носит в свою квартиру мусор со свалок

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Житель Барнаула 11 лет носит в свою квартиру мусор со свалок

Мусор Фото: ru.freepik.com

Соседи жалуются на соседа и его необычное хобби и ищут способ, как законным путем “изолировать” хозяина мусорной квартиры

Житель Барнаула на улице Солнцева, 13 захламляет свою квартиру мусором со свалки, сообщают “Вести22”.

Комната мужчины доверху забита отходами. В квартире уже три раза был пожар. Последний произошел на днях. Предварительная причина – непотушенная сигарета. Сейчас мужчина находится в больнице с ожогами.

В это время соседи бьют тревогу и хотят законным способом изолировать потенциально опасного жильца. Для этого им необходимо собрать документы, доказывающие порчу имущества, и обращаться в суд.

Юристы поясняют, что другого способа выселить мужчину нет. Жилплощадь у него в собственности.

Жители дома готовы самостоятельно навести генеральную уборку в этой квартире, но без разрешения собственника они этого сделать не могут. При этом хозяин сопротивляется и не позволяет забирать свои вещи.

Ранее “Толк” писал, что в Барнауле 81-летний пенсионер живет в квартире, заваленной мусором. Жители дома пытаются за ним ухаживать, так как он не может даже самостоятельно ходить в туалет. Ко всему прочему в его квартире отсутствует вода. За него взялись соцслужбы.

Взято отсюда

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