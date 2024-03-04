Житель Барнаула больше года пытается получить положенный по закону протез ноги

Тот, который Дмитрий Шелепов использует сейчас, изношен на 100%.

Новый стоит больше трёх млн. руб. – неподъемные деньги для многодетной семьи. Супруга Дмитрия обращалась за помощью на прямую линию с президентом, после этого дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки. Обратили на него внимание и в прокуратуре, и в Следственном комитете. 20 лет своей жизни Дмитрий Шелепов тушил пожары. Когда кому-то нужна была помощь – незамедлительно выезжал. Сейчас помощь нужна ему. Несколько лет назад из-за болезни Дмитрий лишился ноги, поставили протез. В 2022 году ему нужно было получать уже новый протез. Но до сих пор он существует только на бумаге. Дмитрий просил хотя бы отремонтировать старый протез – отказали. После обращения на прямую линию с президентом, дело, вроде бы, сдвинулось с мёртвой точки. Звонили из прокуратуры и предложили защищать интересы Дмитрия Шелепова в суде. Он согласился. Подключился и «Народный фронт». Сергей Войтюк рассказал, что Дмитрию в отделении Социального фонда предложили взять кредит, чтобы купить себе протез. «Вести» обратились за разъяснениями в отделение Социального фонда по Алтайскому краю. Выяснилось, что в конце марта будет известно, нашёлся ли поставщик. Если да, то ещё примерно два месяца уйдёт на изготовление. Как объяснили в отделении Соцфонда, они уже несколько раз пытались найти производителя протеза – желающих не оказалось. Сейчас сумму удалось поднять до 3 млн. 850 тыс. руб. Так дорого потому, что протез с микропроцессорным управлением. Остаётся только ждать. Без дела Дмитрий не сидит. Три раза в неделю работает тренером в спортзале для людей с ограниченными возможностями – реабилитирует взрослых и детей. Возит их на соревнования. И сам занимается пауэрлифтингом. Шелепов надеется, что когда-нибудь получит новый протез, положенный ему по закону. И переживает, не придётся ли каждый раз, когда будет требоваться замена, снова так отчаянно бороться за права.

Елена Тарасова

Взято отсюда.

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