реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Житель Барнаула больше года пытается получить положенный по закону протез ноги

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Житель Барнаула больше года пытается получить положенный по закону протез ноги

Тот, который Дмитрий Шелепов использует сейчас, изношен на 100%.

Новый стоит больше трёх млн. руб. – неподъемные деньги для многодетной семьи. Супруга Дмитрия обращалась за помощью на прямую линию с президентом, после этого дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки. Обратили на него внимание и в прокуратуре, и в Следственном комитете. 20 лет своей жизни Дмитрий Шелепов тушил пожары. Когда кому-то нужна была помощь – незамедлительно выезжал. Сейчас помощь нужна ему. Несколько лет назад из-за болезни Дмитрий лишился ноги, поставили протез. В 2022 году ему нужно было получать уже новый протез. Но до сих пор он существует только на бумаге. Дмитрий просил хотя бы отремонтировать старый протез – отказали. После обращения на прямую линию с президентом, дело, вроде бы, сдвинулось с мёртвой точки. Звонили из прокуратуры и предложили защищать интересы Дмитрия Шелепова в суде. Он согласился. Подключился и «Народный фронт». Сергей Войтюк рассказал, что Дмитрию в отделении Социального фонда предложили взять кредит, чтобы купить себе протез. «Вести» обратились за разъяснениями в отделение Социального фонда по Алтайскому краю. Выяснилось, что в конце марта будет известно, нашёлся ли поставщик. Если да, то ещё примерно два месяца уйдёт на изготовление. Как объяснили в отделении Соцфонда, они уже несколько раз пытались найти производителя протеза – желающих не оказалось. Сейчас сумму удалось поднять до 3 млн. 850 тыс. руб. Так дорого потому, что протез с микропроцессорным управлением. Остаётся только ждать. Без дела Дмитрий не сидит. Три раза в неделю работает тренером в спортзале для людей с ограниченными возможностями – реабилитирует взрослых и детей. Возит их на соревнования. И сам занимается пауэрлифтингом. Шелепов надеется, что когда-нибудь получит новый протез, положенный ему по закону. И переживает, не придётся ли каждый раз, когда будет требоваться замена, снова так отчаянно бороться за права.

Елена Тарасова

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости района алтай ,

горняк22 телеграм

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» построено и отремонтировано более 200 объектов

Их протяженность составила более 304 километров. В 2023 гожу работы…

Узнать больше

Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

Ответ на вопрос, кто отвечает за то, что бродячая собака…

Узнать больше

День 740-й. Самое важное к утру 5 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp