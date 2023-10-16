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Житель Барнаула лишился более 2 млн рублей, решив заработать на криптобирже

редактор ГОРНЯК2201 минуты

У жителя Барнаула, который решил заработать на бирже, мошенники похитили более двух миллионов рублей.

24-летний барнаулец рассказал, что в Интернете он увидел рекламу о заработках на криптобирже. Он перешел на сайт платформы и оставил заявку. Вскоре с ним связалась девушка, которая представилась менеджером. Она объяснила принцип работы и переключила на брокера, который в дальнейшем руководил всеми операциями.

Под его руководством молодой человек взял кредиты, а также в долг у родителей и все это перенаправил на «биржу». Мошенники убеждали, что для получения существенного дохода необходимо вкладывать все больше и больше.

Об этих махинациях узнали близкие люди потерпевшего и посоветовали обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ГУ МВД напоминают, что не стоит открывать брокерский счёт по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Их надо игнорировать. Открывать счета лучше лично в офисе брокера или банка.

В барнаульском поселке произошло ДТП с «перевертышем»

новости Локтевский

Взято отсюда

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