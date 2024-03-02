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Житель Барнаула подозревается в хладнокровном убийстве таксиста

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Житель Барнаула подозревается в хладнокровном убийстве таксиста

Автомобиль такси Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

С подозреваемым проводятся следственные действия. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу

️В Барнауле вечером 1 марта зверски убили водителя такси. Возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом СКР.

В преступлении подозревается 34-летний барнаулец. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вызвал такси для поездки к своему знакомому. Так как товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его на другой адрес.

По прибытии в назначенный пункт пассажир вновь попросил подождать его, но на этот раз получил отказ.

“В ходе произошедшего по данному поводу конфликта подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия”, – рассказали в следственном комитете.

После содеянного злоумышленник сел в такси и скрылся, но вскоре потерял управление и врезался в дорожный знак. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее суд вынес приговор 44-летнему жителю Барнаула, который летом 2023 года начал размахивать ножом в маршрутке.

Взято отсюда

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