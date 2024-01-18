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Житель Барнаула рассчитался с долгами по алиментам, чтобы избежать ареста

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Житель Барнаула рассчитался с долгами по алиментам, чтобы избежать ареста

Судебные приставы добились того, чтобы житель Барнаула начал гасить долги по алиментам с помощью его ареста. Детали дела сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Алтайскому краю.

По данным ведомства, мужчину по решению суда обязали ежемесячно перечислять часть дохода на содержание двух сыновей. Однако он недобросовестно относился к родительским обязанностям, в связи с чем накопилась задолженность по алиментам в сумме более 320 тысяч рублей.

Судебные приставы составили в отношении жителя Барнаула протокол об административном правонарушении, по которому обязали к 20 часам исправительных работ. К отбытию этого наказания отец так и не приступил. Тогда был составлен еще один протокол, и мужчине назначили уже восемь суток ареста.

Только после этого гражданин начал выплачивать алименты сыновьям. Если он вновь перестанет предоставлять деньги на их содержание, его ждет уголовная ответственность, которая предполагает наказание вплоть до реального лишения свободы.

Взято отсюда.

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