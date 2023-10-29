Житель Барнаула взломал дверь в подъезд и пытался попасть в квартиры

Ранним утром в одном из жилых домов Барнаула произошел странный случай.

Как рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул», 28 октября в 6 утра неизвестный молодой человек проник на территорию жилого дома через калитку по адресу: ул. Павловский тракт 60б. После этого он выломал дверь подъезда, поднялся на второй этаж и пытался попасть в любую квартиру на этаже. Отмечается, что парень дергал ручки всех дверей.

В результате из-за действий молодого человека в подъезде сломано стекло. Жильцы планируют написать заявление о порче имущества и проникновение в квартиру.

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Взято отсюда