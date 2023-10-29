29.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Некоторые вирусы способствуют росту клеток человека, обнаружили биологи
Бизнес
МакSим рассказала, как во время комы близкие пытались украсть ее имущество
Бизнес
В Госдуме рассказали, как подготовить машину к зиме
Спорт
В Госдуме рассказали, как подготовить машину к зиме
Новости Алтай
На государственном уровне отмечены деятели культуры Алтайского края
Новости Алтай
Линейный элеватор планируют запустить в Алтайском крае в 2026 году

Коллекция категорий

Бизнес245 Новости
Здоровье534 Новости
Новости Алтай2623 Новости
Новости Горняк245 Новости
Образование272 Новости
Общество529 Новости
Объявления82 Новости
Политика514 Новости
Спорт280 Новости
Платим за интересные новости!

Житель Барнаула взломал дверь в подъезд и пытался попасть в квартиры

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ранним утром в одном из жилых домов Барнаула произошел странный случай.

Как рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул», 28 октября в 6 утра неизвестный молодой человек проник на территорию жилого дома через калитку по адресу: ул. Павловский тракт 60б. После этого он выломал дверь подъезда, поднялся на второй этаж и пытался попасть в любую квартиру на этаже. Отмечается, что парень дергал ручки всех дверей.

В результате из-за действий молодого человека в подъезде сломано стекло. Жильцы планируют написать заявление о порче имущества и проникновение в квартиру.

Мошенники обманули жительницу Барнаула, решившую заработать в Интернете

>

новости горняк

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости