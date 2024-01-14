Автомобиль. Руль Фото: unsplash.com

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В Барнауле пропал 34-летний Алексей Алабужев, сообщил поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт”.

Мужчина уехал 11 января на красном автомобиле Nissan Cube в неизвестном направлении. До сих пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 175 см, нормальное телосложения, серо-голубые глаза.

️Был одет: чёрная куртка, чёрный спортивный костюм, чёрные ботинки, серая шапка.

Ориентировка Фото: vk.com/la_altay

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