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Житель Барнаула уехал на автомобиле и бесследно исчез

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Житель Барнаула уехал на автомобиле и бесследно исчез

Автомобиль. Руль Фото: unsplash.com

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего или видел его, просят сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52

В Барнауле пропал 34-летний Алексей Алабужев, сообщил поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт”.

Мужчина уехал 11 января на красном автомобиле Nissan Cube в неизвестном направлении. До сих пор о нем ничего неизвестно.

  • Приметы: рост 175 см, нормальное телосложения, серо-голубые глаза.
  • ️Был одет: чёрная куртка, чёрный спортивный костюм, чёрные ботинки, серая шапка.

Житель Барнаула уехал на автомобиле и бесследно исчез

Ориентировка Фото: vk.com/la_altay

Взято отсюда

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