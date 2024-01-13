Уголовные дела вместе с обвинительными заключениями направлены на рассмотрение в суд. Общая сумма причиненного ущерба составила 280 тысяч рублей

Сотрудники алтайской полиции закончили расследование дела о браконьерстве в охотничьих угодьях. Подробнее сообщила пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как удалось выяснить, 27-летний житель Бийска на снегоходе отправился в охотничьи угодья Красногорского района, где, не имея разрешительных документов, застрелил лося. Тушу он отвез родственникам и разделал.

Спустя некоторое время бичанин навестил своего старшего брата и пригласил его на рыбалку. С помощью ставной сети они поймали в устье Бии 19 экземпляров рыб, среди которых оказался сибирский хариус, щука и краснокнижный таймень, относящийся к исчезающему виду. Общий вес улова составил 70 кг.

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