реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Житель Бийского района фиктивно зарегистрировал иностранку по своему адресу

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Житель Бийского района фиктивно зарегистрировал иностранку по своему адресу

Во время проверки выяснилось, что гражданка Узбекистана по адресу регистрации не проживает

Отдел полиции по вопросам миграции выявил очередной факт фиктивной регистрации иностранного гражданина, сообщает МУ МВД России «Бийское».

Так, предварительно установлено, что 58-летний житель Бийского района зарегистрировал по своему адресу гражданку Узбекистана. Однако во время проверки полицейские выяснили, что женщина в указанном доме не живет. 

В действия мужчины усмотрели признаки состава преступления (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Сейчас идет разбирательство.

Сотрудники бийской полиции напоминают, что фактический адрес места проживания иностранного гражданина должен совпадать с адресом постановки его на учет. В случае фиктивной постановки на миграционный учет санкции предусматривают наказание в виде штрафа от 100 000 до 500 000, либо принудительные работы до 3-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

погода гисметео , погода район недели ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Дорожная служба Барнаула усилит обработку тротуаров от наледи

23.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Дорожная служба Барнаула усилит обработку тротуаров от наледи

23.01.2024

 Новости Алтай

За чак-чаком и айраном. Из Барнаула запускают прямые рейсы в Казань

23.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске «Тойота» влетела в горку снега и перевернулась. Посмотрите, что стало с машиной

23.01.2024

 Новости Алтай

На тысячу меньше: в Алтайском крае продолжает падать рождаемость

23.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае мужчина пойдет под суд за случайное убийство: он выстрелил в 14-летнего мальчика

23.01.2024

 Новости Алтай

«Всё чистенько и аккуратненько»: зачем директор барнаульского зоопарка сыплет кофе на дорожки

23.01.2024

 Новости Алтай

В Шишковке пройдет вечер французской музыки: идем слушать Джо Дассена

23.01.2024

 Новости Алтай

На Павловском тракте из окна выпал мужчина: все подробности

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске