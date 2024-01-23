Житель Бийского района фиктивно зарегистрировал иностранку по своему адресу

Во время проверки выяснилось, что гражданка Узбекистана по адресу регистрации не проживает

Отдел полиции по вопросам миграции выявил очередной факт фиктивной регистрации иностранного гражданина, сообщает МУ МВД России «Бийское».

Так, предварительно установлено, что 58-летний житель Бийского района зарегистрировал по своему адресу гражданку Узбекистана. Однако во время проверки полицейские выяснили, что женщина в указанном доме не живет.

В действия мужчины усмотрели признаки состава преступления (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Сейчас идет разбирательство.

Сотрудники бийской полиции напоминают, что фактический адрес места проживания иностранного гражданина должен совпадать с адресом постановки его на учет. В случае фиктивной постановки на миграционный учет санкции предусматривают наказание в виде штрафа от 100 000 до 500 000, либо принудительные работы до 3-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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Взято отсюда