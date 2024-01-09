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Житель Бийского района набросился на фельдшера скорой и чуть не свалил в погреб

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Житель Бийского района набросился на фельдшера скорой и чуть не свалил в погреб

Правоохранители по данному факту проводят проверку

В Бийском районе мужчина набросился на фельдшера “Станции скорой медицинской помощи Бийска” и едва не свалил медработника в погреб.

6 января в диспетчерскую «скорой» в ночное время суток поступило сообщение о получении женщиной бытовой травмы. На адрес тут же была направлена ближайшая линейная бригада.

32-летняя фельдшер начала оказывать медицинскую помощь, но находившийся в этот момент дома мужчина в состоянии алкогольного опьянения был не рад приезду медиков.

Мужчина начал проявлять агрессию – схватил медика за воротник и толкнул. В итоге сотрудница “скорой” едва не упала в открытый погреб, но смогла удержаться. Поднявшись, она выбежала из дома и позвала на помощь водителя.

– Несмотря на произошедшее, бригада сработала профессионально. Фельдшер вместе с водителем, понимая, что пациентка нуждается в помощи, вернулись в дом, забрали женщину и доставили ее в больницу, – отметил Алексей Карнаухов, главный врач ССМП Бийска.

По факту нападения на медработника сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Кроме того, Антон Герман, прокурор Алтайского края поручил территориальному прокурору провести проверку по сообщению о применении насилия к фельдшеру скорой медицинской помощи, прибывшей на вызов. Также по его поручению на контроль поставлены результаты процессуальных проверок, проводимых следственными органами по сообщениям о травмировании местной жительницы и медработника.

 

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Взято отсюда

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