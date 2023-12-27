Житель Бийского района накопил штрафов на 72 тысячи рублей

Житель Бийского района, находящийся летом этого года в Москве, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, однако штрафы в установленный законом срок он не оплатил. В связи с этим в отношении мужчины на судебный участок № 1 Бийского района поступило 41 дело по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок). Мировой судья судебного участка № 1 Бийского района Алтайского края рассмотрел 41 дело и назначил наказание за каждое административное правонарушение в виде административного штрафа на общую сумму 72 тысячи рублей. Секретарь судебного участка № 1 Бийского района Алтайского края Е.В. Гик

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , горно алтайск свежие новости республики алтай ,