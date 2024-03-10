Житель Егорьевского района из-за обиды пытался убить своего родственника

1 марта в одном из сел Егорьевского района произошел конфликт между посетителями кафе, который перерос в поножовщину.

Ссору обострил тот факт, что двоюродный брат обвиняемого встал на сторону оппонента. Затаив обиду, озлобленный мужчина отправился домой, где взял кухонный нож. После этого с целью расправы он дошел до места жительства родственника. Как и ожидалось, словами разговор не обошелся.

В ходе ссоры мужчина нанес три ножевых ранения в область живота. По неизвестным причинам он не довел злой умысел до конца. 35-летнем потерпевшему удалось сбежать. Через некоторое время его госпитализировали.

По факту совершенного преступления было заведено уголовное дело. Ранее 40-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за похожее преступление, сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

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