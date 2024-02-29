Житель города Барнаула признан виновным в покушении на убийство супруги брата

Следствием и судом установлено, что в апреле 2023 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому своего брата и стал стучать в дверь молотком. Супруга брата, находившаяся дома одна с малолетним внуком, попросила родственника перестать шуметь, чтобы не напугать ребенка. Женщина попыталась вытолкнуть мужчину на улицу.

Разозлившись, злоумышленник нанес молотком более 20 ударов по голове и телу потерпевшей, после чего скрылся. Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось. Женщине вовремя была оказана медицинская помощь.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Взято отсюда.

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