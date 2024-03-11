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Житель города Бийска подозревается в убийстве знакомого, приехавшего из Республики Алтай

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Житель города Бийска подозревается в убийстве знакомого, приехавшего из Республики Алтай

В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 40-летнего жителя Горно-Алтайска, который несколько дней не выходил на связь с родственниками. При проведении проверочных мероприятий был установлен криминальный характер безвестного исчезновения мужчины. 6 марта 2024 года его тело с признаками насильственной смерти обнаружено в доме его знакомого в городе Бийске.

По данным следствия, в начале марта потерпевший приехал в гости к своему знакомому в город Бийск. В ходе распития спиртного между мужчинами произошёл конфликт, в результате которого хозяин причинил своему гостю множественные ножевые ранения. С целью скрыть следы совершенного преступления подозреваемый перенес тело в подпол и избавился от орудия убийства.

По ходатайству следователя следственного отдела по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю 34-летнему фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). Следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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