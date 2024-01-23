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Житель города Бийска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности подростку

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Житель города Бийска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности подростку

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 4 ноября 2023 года обвиняемый находился на охоте со своим тестем и его 14-летним сыном в одном из сел Бийского района. По окончании охоты на переднем сидении автомобиля мужчина стал разряжать ружье. В нарушение правил безопасности он направил ствол в сторону заднего сидения, на котором находился подросток. При разрядке оружия обвиняемый допустил неосторожное и неконтролируемое нажатие пальцем своей руки на спусковой механизм, вследствие чего произошел выстрел и дробовой заряд попал в правую теменно-затылочную область головы мальчика. От полученной травмы потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Бийского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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