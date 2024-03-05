Житель города Рубцовска подозревается в убийстве бывшей сожительницы из ревности

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Рубцовска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 2 марта подозреваемый и его бывшая сожительница находились в гостях у их общих знакомых в одном из поселков Рубцовского района, где отмечали день рождения подруги. В ночное время между ними возник конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина взял кухонный нож и нанес им женщине удар в область грудной клетки. От полученной травмы 44-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, в том числе за угрозу убийством в отношении своей сожительницы, однако на путь исправления не встал.

В ближайшее время следователем будет направлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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