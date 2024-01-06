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Житель Каменского района украл у знакомого цифровую телевизионную приставку

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Житель Каменского района украл у знакомого цифровую телевизионную приставку

Приехав на январские праздники домой, жительница Камня-на-Оби обнаружила, что её ограбили.

Как рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю, в полицию поступило заявление от жительницы Новосибирска 1964 году. Она рассказала, что в последние дни декабря неизвестные проникли в принадлежащий ей дом в Камне-на-Оби и украли ценное имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след воришки. Им оказался местный 31-летний житель. Выяснилось, что ранее подозреваемый уже в бывал в этом доме – приходил к брату заявительницы. Накануне Нового года также решил заглянуть в гости, но на дверях увидел замок. Тогда воришка проник в дом и покинул его уже с цифровой телевизионной приставкой в руках.

По факту совершенного преступления завели уголовное дело.

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