Полиция. Машина. Мигалка Фото: pixabay.com

Мужчина пришел в гости к знакомому, а когда ему никто не открыл дверь, решил взломать замок и пробраться в жилье. Обратно он вышел уже с чужой приставкой

В Камне-на-Оби полицейские раскрыли кражу ТВ-приставки из дома пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В полицию обратилась 59-летняя жительница Новосибирска. Она рассказала, что в последние дни декабря из ее дома в Камне-на-Оби пропала телевизионная цифровая приставка.

О краже пенсионерка узнала, когда на новогодние выходные приехала в родной город. Она также заметила поврежденное запорное устройство на дверях дома, в котором сейчас живет ее брат. Сам мужчина отсутствовал.

В ходе расследования полицейские вышли на подозреваемого – 31-летнего местного жителя, который раньше уже бывал в доме женщины, когда приходил к ее брату.

Накануне Нового года мужчина также решил прийти в гости, однако дверь была заперта. Поняв, что в доме никого нет, он пробрался в жилье и забрал ТВ-приставку. В настоящее время краденное у него изъяли.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Взято отсюда