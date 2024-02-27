реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Житель Казани может получить пожизненный срок за убийство 31 пенсионерки

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Житель Казани может получить пожизненный срок за убийство 31 пенсионерки

Суд. Приговор Фото: pixabay.com

Обвиняемый орудовал в основном в городах Урала и Поволжья. Там он находил одиноких пенсионерок, проникал в их квартиры, душил пожилых женщин и крал деньги

Житель Казани Радик Тагиров может получить пожизненный срок за убийство 31 пожилой женщины в 15 городах России. Такое наказание потребовала для него прокуратура, сообщает ТАСС.

“Окончательно назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Считаю, что именно такое наказание будет отвечать принципам справедливости и соразмерности совершенных преступлений”, – сказала гособвинитель.

Также прокуратура попросила удовлетворить иски потерпевших и взыскать с Тагирова издержки на услуги госзащитника на общую сумму более 700 тысяч рублей.

Радика Тагирова обвиняют в убийстве 31 пенсионерки, трех покушениях и более 30 разбойных нападениях на пожилых женщин. По версии следствия, все преступления Тагиров совершал с марта 2011 года по октябрь 2012-го. Он орудовал в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Москве и других городах Урала и Поволжья.

Тагиров находил одиноких пенсионерок и проникал в их квартиры под видом работника коммунальной службы. После этого он нападал на женщин, душил их и избивал, а затем похищал деньги.

Мужчину задержали в декабре 2020 года. Тагиров во всем сознался и рассказал, как совершал преступления, однако когда начался судебный процесс, мужчина заявил о самооговоре.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Морозы спадают. О погоде в Алтайском крае на День защитника Отечества

Морозы спадают. О погоде в Алтайском крае на День защитника Отечества

В утренние часы местами изморозь Рассвет зимой / Фото: unsplash.com…

Узнать больше
В США оценили риски для доллара в случае конфискации активов России

В США оценили риски для доллара в случае конфискации активов России

Йеллен назвала маловероятными риски для доллара в случае конфискации активов…

Узнать больше
Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада

Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада

Посол России в ФРГ Нечаев: Россия справится со всем поставленным…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp