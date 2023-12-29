Житель Казани Марат Сабирзянов в прошлом году прошел почти три тысячи километров, собирая средства на лечение барнаульской девочки Маруси. Вместе с другом он дошел до Барнаула и обосновался здесь

Редакцию телеканала “Толк” поздравил необычный Дед Мороз. Марат когда-то был героем нашего сюжета, а теперь мы можем назвать его не просто героем, но и нашим другом. У этого человека непростая судьба: в прошлом году он прошел почти три тысячи километров пешком от Казани до Барнаула.

Марат не просто надевает костюм Деда Мороза, он действительно исполняет желания. Мужчина и его приятель провели 60 дней в пути ради спасения совершенно незнакомого ребенка из Барнаула. Вышли из Казани и спустя три тысячи километров они в Алтайском крае.

В пути они встречались с журналистами, привлекали внимание к проблеме ребенка и таким образом помогали в сборе денег на самое дорогое лекарство в мире – “Золгенсма”. Требовалось больше 100 млн рублей.

Все для того, чтобы маленькая жительница Барнаула Маруся Яценко могла жить. У Маруси редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Если таких детей не лечить, они угасают на глазах.

Наш материал о поступке Марата и его приятеля получил признание на федеральном уровне: сюжет телеканала победил в престижном конкурсе “Современник на экране” в рамках фестиваля “Герой нашего времени”. И это еще одна возможность привлечь внимания к проблеме Маруси Яценко. Ей по-прежнему требуется помощь. Сложности возникают с тем, что ребенок растет, а лечение уже необходимо начать.

“По Европейскому регламенту возраст не ограничен, а вес – до 21 килограмма. Сейчас Маруся весит в районе 17 килограммов, поэтому у нас остается четыре килограмма. Скоро ей исполнится шесть лет, и вес, конечно, будет набираться”, – рассказал Марат Сабирзянов.

В Барнауле Марат нашел работу, устроил личную жизнь и пока решил остаться здесь. Свою давнюю традицию – поздравлять детей в костюме Деда Мороза, – он продолжит уже здесь, в Алтайском крае.

Анализируя свой жизненный путь Марат Сабирзянов признался:

“Я не говорю, что я такой честный, праведный. Я тоже принес некоторым людям слезы, но также принес и радость. Поэтому нужно быть добрее, отзывчивей и помогать по мере своих возможностей”.

Взято отсюда