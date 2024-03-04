Житель Кулунды осужден к длительному сроку за расстрел семейной пары из ружья

Житель Кулундинского района, устроивший стрельбу из ружья, признан виновным в убийстве знакомого и покушении на убийство его супруги.

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему жителю Кулундинского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Следствием и судом установлено, что с 2020 года у мужчины в связи с неоднократными конфликтами сложились личные неприязненные отношения с супругами одного из сел Кулундинского района. Рано утром 13 июня 2021 года злоумышленник, взяв ружье, зарегистрированное на сожительницу, на личном автомобиле приехал к дому знакомого. Наставив на мужчину оружие, он произвел не менее пяти прицельных выстрелов. От полученных ранений 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

После этого злоумышленник выстрелил в сторону хозяйки, выбежавший из дома на шум и пытавшийся пресечь его противоправные действия. Умысел на убийство женщины он не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшая смогла увернуться от выстрела.

В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Взято отсюда.

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