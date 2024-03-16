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Житель Немецкого района открыл тренажёрный зал по социальному контракту

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Житель Немецкого района открыл тренажёрный зал по социальному контракту

Контракт был заключён в ноябре 2023 года, сообщают на сайте Министра социальной защиты Алтайского края.

Тренер Иван Скоробогатов разработал бизнес-план тренажерного зала. За поддержкой в реализации обратился в Управление социальной защиты населения по Немецкому национальному району.

Власти района, согласно условиям контракта, выделили предпринимателю 350 тысяч рублей. На них Иван закупил степпер, тренажёр «жим ногами», штанги и прорезиненные гантели.

«Я благодарен за этот шанс, который дал мне социальный контракт. Он не только поддержал меня в трудную минуту, но и помог раскрыть мой потенциал как профессионала, с удовольствием буду рекомендовать социальный контракт друзьям и знакомым», — рассказал Иван Скоробогатов

Взято отсюда.

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