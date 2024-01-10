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Житель Новоалтайска дал присягу украинцам и передавал им данные о военных

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Житель Новоалтайска дал присягу украинцам и передавал им данные о военных

Арест. Наручники Фото: pixabay.com

Мужчина хотел уехать из России, чтобы служить на стороне Украины. Для этого он связался с одним из террористов и по его заданию собирал информацию

В Алтайском крае задержали 32-летнего жителя Новоалтайска, который действовал в интересах украинского военизированного объединения, признанного в России террористическим и запрещенным, сообщает пресс-служба регионального ФСБ.

По данным ведомства, мужчина в Сети связался с членом террористической организации и завил, что хочет служить на стороне Украины. Для подтверждения своих намерений он записал видео с присягой и выслал его собеседнику.

Взято отсюда

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