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Житель Новоалтайска заколол женщину ножом, а потом спрятал её тело

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Житель Новоалтайска заколол женщину ножом, а потом спрятал её тело

Ему предъявлено обвинение.

Источник фото: Катунь 24

Убийство произошло в Новоалтайске в ночь с 15 на 16 декабря. Между 46-летним мужчиной и 41-летней женщиной, проживающими вместе, произошёл конфликт. В тот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе ссоры мужчина нанёс сожительнице множественные удары ножом, женщина скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перенес тело в подпол и присыпал землей, а также избавился от орудия убийства.

Сообщение о пропаже женщины поступило от родственников лишь в январе. При поисках следователи СК по Алтайскому краю установили криминальный характер исчезновения. Тело потерпевшей нашли 15 января.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключён под стражу. Следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Взято отсюда.

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