Житель Новосибирска спас подростков из горящего дома

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По словам мужчины, подростки встречали Новый год, а уснули только к утру. Из-за паники они не смогли найти выход из полыхающего дома

33-летний сварщик из Новосибирска вытащил из горящего дома компанию подростков, которая отмечала Новый год. Об этом сообщает “Комсомольская правда”.

1 января мужчина шел в гости, увидел вдалеке черный столб дыма и решил проверить, что случилось. По его словам, частный дом полыхал со всей силы, а люди рядом кричали, что внутри находятся дети:

“Я вызвал пожарных и увидел, что в доме движение есть. Перелез через забор и услышал, как ребята внутри кричат“.

Очевидец увидел на улице лопату, выломал ей решетку на окне, затем выбил раму и вытащил из дома одного парня.

“Остальным кричал, чтобы шли на мой голос, лезли в окно, так как в доме не было света и все было в дыму, ребятам сложно сначала было сориентироваться. Вылезли все в панике, в саже, изрезанные. Сказали, что долго не могли найти выход“, – рассказал мужчина изданию.

Внутри находилось четыре человека, всех удалось спасти.

Взято отсюда.

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