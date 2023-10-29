Житель Павловского района хранил дома наркотики

Полицейские Алтайского края в рамках операции «Мак – 2023» задержали жителя Павловского района. Он подозревается в хранении наркотиков.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, в ходе осмотра по месту жительства 50-летнего мужчины полицейские обнаружили пакет с высушенным веществом растительного происхождения. Материал изъяли, а дальнейшая экспертиза показала, что вещество является марихуаной общей массой 264 грамма.

Задержанный признался, что два месяца назад сорвал дикорастущую коноплю, принёс домой пакет с веществом и в дальнейшем хранил в высушенном виде для личного употребления без цели сбыта. При этом подозреваемый уже был ранее судим за аналогичное преступление.

По факту совершенного преступления завели уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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горняк



Взято отсюда