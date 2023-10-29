29.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Некоторые вирусы способствуют росту клеток человека, обнаружили биологи
Бизнес
МакSим рассказала, как во время комы близкие пытались украсть ее имущество
Бизнес
В Госдуме рассказали, как подготовить машину к зиме
Спорт
В Госдуме рассказали, как подготовить машину к зиме
Новости Алтай
На государственном уровне отмечены деятели культуры Алтайского края
Новости Алтай
Линейный элеватор планируют запустить в Алтайском крае в 2026 году

Коллекция категорий

Бизнес245 Новости
Здоровье534 Новости
Новости Алтай2623 Новости
Новости Горняк245 Новости
Образование272 Новости
Общество529 Новости
Объявления82 Новости
Политика514 Новости
Спорт280 Новости
Платим за интересные новости!

Житель Павловского района хранил дома наркотики

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Полицейские Алтайского края в рамках операции «Мак – 2023» задержали жителя Павловского района. Он подозревается в хранении наркотиков.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, в ходе осмотра по месту жительства 50-летнего мужчины полицейские обнаружили пакет с высушенным веществом растительного происхождения. Материал изъяли, а дальнейшая экспертиза показала, что вещество является марихуаной общей массой 264 грамма.

Задержанный признался, что два месяца назад сорвал дикорастущую коноплю, принёс домой пакет с веществом и в дальнейшем хранил в высушенном виде для личного употребления без цели сбыта. При этом подозреваемый уже был ранее судим за аналогичное преступление.

По факту совершенного преступления завели уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Житель Барнаула взломал дверь в подъезд и пытался попасть в квартиры

>

горняк

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости