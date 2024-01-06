Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Житель Республики Алтай открыл огонь из-за того, что ему мешали спать

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Житель Республики Алтай открыл огонь из-за того, что ему мешали спать

В селе Чоя Республики Алтай местный житель пришел к помещению бара с ружьем, чтобы наказать посетителей.

Инцидент произошел в ночь на 5 января, сообщает «Бийск 22». Местные жители неоднократно просили прекратить шум со стороны питейного заведения и жаловались в полицию, но реакции со стороны правоохранителей не последовало. Тогда сельчане в прямом смысле решили взять ситуацию в свои руки.

На кадрах видно, как к бару пришел мужчина с ружьем и открыл огонь. Судя по звукам, пули попали в лампочки или окна. Обошлось без пострадавших. После продолжительных уговоров, сотрудникам полиции удалось забрать ружье.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости республики алтай банкфакс ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Табун лошадей пытались незаконно провезти через Алтайский край

06.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле восстановили движение трамваев по кольцу Малахова

06.01.2024

 Новости Алтай

Что делать, если отравились в ресторане

06.01.2024

 Новости Алтай

Жители Барнаула стащи чаще замечать белок

06.01.2024

 Новости Алтай

Школьники приняли участие в геолого-краеведческой смене «Геология. Ледниковый период»

06.01.2024

 Новости Алтай

В «Шишковке» расскажут о фольклоре в истории, изобразительном искусстве и музыке

06.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае на Рождество пройдут ралли-трофи

06.01.2024

 Новости Алтай

Житель Республики Алтай открыл огонь из-за того, что ему мешали спать

06.01.2024

 Новости Алтай

Житель Каменского района украл у знакомого цифровую телевизионную приставку

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix