Житель Рубцовска хотел инвестировать деньги через интернет, а в итоге остался с кредитами

В ноябре прошлого житель Рубцовска 1985 года рождения познакомился через интернет с девушкой. Общение шло хорошо и не предвещало беды.

На некоторое время объект интереса молодого человека перестал выходить на связь. Однако в начале этого года девушка написала сама. В ходе беседы она рассказала, что зарабатывает на жизнь с помощью инвестиций в интернете. Якобы покупает акции дешевле, а потом продает дороже. Легкий заработок мужчину заинтересовал и тогда он решил вложиться. Причем по крупному.

В качестве инвестиций потерпевший направил более 300 тысяч рублей, среди которых были личные сбережения и кредитные средства. В результате все деньги ушли интернет-подруге. Впрочем, неизвестно, кто сидел по ту сторону монитора.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю в очередной раз напоминают, что не стоит доверять заманчивым предложениям в Интернете, обещающим получение быстрой прибыли, крупной денежной компенсации или выигрыша.

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Взято отсюда.

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