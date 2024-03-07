реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Житель Сибири зарезал беззащитную косулю, застрявшую в его заборе

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Житель Сибири зарезал беззащитную косулю, застрявшую в его заборе

По какой причине сибиряк расправился с животным, пока не ясно

В Новосибирской области молодая косуля вышла из леса на прогулку по сельской местности, но не смогла перескочить через забор – ее копыто застряло, сообщает Mash Siberia.

Позже животному все-таки удалось выбраться, однако косулю подстерегла другая опасность: сельский житель подловил ее и зарезал. Правоохранительные органы не успели подъехать на помощь. На месте они застали только нож, застрявший в туше убитого животного.

По словам Евгения Шестернина, министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области, мужчине грозит уголовная ответственность. 

точная погода день , погода в санкт петербурге ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм

Продюсер Макс Фадеев признался, что подарил Shaman его новую песню «Мама»

Продюсер Макс Фадеев в своем Telegram-канале признался, что подарил певцу Shaman…

Узнать больше

В США женщина оказалась в коме из-за столкновения двух прогулочных судов

Американка впала в кому после столкновения двух прогулочных судов. Об этом…

Узнать больше

Вяльбе о поездке россиян на ОИ: нужно не воздержаться, а плюнуть на них

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp