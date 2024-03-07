Житель Сибири зарезал беззащитную косулю, застрявшую в его заборе

По какой причине сибиряк расправился с животным, пока не ясно

В Новосибирской области молодая косуля вышла из леса на прогулку по сельской местности, но не смогла перескочить через забор – ее копыто застряло, сообщает Mash Siberia.

Позже животному все-таки удалось выбраться, однако косулю подстерегла другая опасность: сельский житель подловил ее и зарезал. Правоохранительные органы не успели подъехать на помощь. На месте они застали только нож, застрявший в туше убитого животного.

По словам Евгения Шестернина, министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области, мужчине грозит уголовная ответственность.

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Взято отсюда