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Житель Смоленского района дал признание по поджогу машины депутата Чуя

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Житель Смоленского района дал признание по поджогу машины депутата Чуя

37-летнего жителя Смоленского района задержали по подозрению в поджоге машины, которая, предположительно, принадлежит депутату Бийской городской Думы и директору МУП «Водоканал» Анатолию Чую. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина дал признательные показания.

Напомним, что инцидент  произошел  ночью 14 января в Бийске на улице Кутузова. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва). В СМИ и соцсетях утверждают, что сгоревшая машина принадлежит Анатолию Чую, который является депутатом Бийской гордумы и директором МУП «Водоканал». Сам он воздержался от комментариев по ситуации.

19 января пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщила, что сгоревший автомобиль был припаркован около одной из многоэтажек. Следственно-оперативная группа немедленно прибыла на место происшествия. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний житель Смоленского района. Он дал признательные показания.

Предварительный ущерб оценивается более чем в 3 млн рублей. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мотив преступления пока не уточняют.

Взято отсюда.

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