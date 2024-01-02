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Житель Тюмени стал третьим человеком, который выиграл в лотерею один миллиард рублей за всю историю существования “Русского лото”

По итогам тиража “Новогодний миллиард” лотереи “Русского лото” победителем и обладателем главного приза оказался житель Тюмени, пишет “Коммерсантъ”.

Сообщается, что он стал третьим миллиардером за всю историю лотереи. Впервые возможность выиграть такую сумму появилась в 2020 году, тогда победительницей стала жительница Подмосковья.

В новогоднем тираже всего разыгрывалось 2 779 715 190 рублей. В результате 87 россиян стали обладателями 1 млн рублей, 80 – 162,5 тыс. рублей, еще 22 – 454,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Забайкалья выиграл в государственной лотерее “Все или ничего” 49 млн рублей, не угадав ни одного числа. Согласно правилам, чтобы победить, нужно было либо угадать все 12 чисел, либо не угадать ни одного.

Взято отсюда