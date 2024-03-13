Житель Зонального района признан виновным в убийстве друга

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему жителю Зонального района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 22 сентября 2023 года в поселке Парижская Коммуна мужчина со своим другом после получения оплаты за случайный заработок пришли к нему домой и начали распивать спиртное. Ночью между ними произошел конфликт из-за незначительного повода, в ходе которого хозяин нанес гостю несколько ножевых ранений в область шеи и головы. Увидев, что друг не подает признаков жизни, с целью имитации самоубийства, он вложил в его руку кухонный нож, а затем сходил к соседям и попросил вызвать скорую помощь и полицию. Однако уйти от ответственности ему не удалось, под тяжестью доказательств он признался в содеянном.

Следователем СК были собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание и признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии, назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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