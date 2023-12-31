Когда пустое лицо дедушки в шубе из мишуры засветилось гирляндами, прохожим стало еще страшнее. Фото облетели все местные паблики

В Камне-на-Оби около бассейна “Аквамарин” соорудили конструкцию Деда Мороза. Внешний вид дедушки и напугал, и рассмешил пользователей Сети.

Они сравнивают сказочного героя с персонажем фильма “Джипперс-Крипперс” и даже высасывающим радость из души дементором из мира Гарри Поттера.

Изначально жуткий дед возник у центрального фонтана, пишут “Каменские новости”. Уже тогда каменцы начали пугаться, проходя мимо, надеясь, что конструкция еще не доделана. Вскоре ее переместили к бассейну, а пустое лицо дедушки засветилось гирляндами. Как утверждают прохожие, так стало еще страшнее.

“Да это прикололся кто-то. Навряд ли наша администрация к этому причастна. Ну не сумасшедшие ведь они такую чуду-юду на полном серьезе поставить”, – комментируют в соцсетях.

А ранее бийчане сравнили ледовую скульптуру с изображением писателя Николая Рериха с надгробием.

Взято отсюда