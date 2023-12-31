Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Жителей Алтайского края напугал Дед Мороз из Камня-на-Оби

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Когда пустое лицо дедушки в шубе из мишуры засветилось гирляндами, прохожим стало еще страшнее. Фото облетели все местные паблики

В Камне-на-Оби около бассейна “Аквамарин” соорудили конструкцию Деда Мороза. Внешний вид дедушки и напугал, и рассмешил пользователей Сети.

Они сравнивают сказочного героя с персонажем фильма “Джипперс-Крипперс” и даже высасывающим радость из души дементором из мира Гарри Поттера.

Изначально жуткий дед возник у центрального фонтана, пишут “Каменские новости”. Уже тогда каменцы начали пугаться, проходя мимо, надеясь, что конструкция еще не доделана. Вскоре ее переместили к бассейну, а пустое лицо дедушки засветилось гирляндами. Как утверждают прохожие, так стало еще страшнее.

“Да это прикололся кто-то. Навряд ли наша администрация к этому причастна. Ну не сумасшедшие ведь они такую чуду-юду на полном серьезе поставить”, – комментируют в соцсетях.

А ранее бийчане сравнили ледовую скульптуру с изображением писателя Николая Рериха с надгробием.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

ВСУ в новогоднюю ночь подвергли Донецк ракетному обстрелу, есть раненые

01.01.2024

 Новости

В РФ завершился прием документов от желающих стать кандидатом в президенты

01.01.2024

 Гороскоп

Шаг за шагом. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 17 декабря

01.01.2024

 Происшествия

Сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет: есть погибшие и раненые

01.01.2024

 Происшествия

Женщину спасли в новогоднюю ночь на пожаре в многоэтажном доме Барнаула

01.01.2024

 Происшествия

Фильтруй загар. Как выбрать солнцезащитный крем

01.01.2024

 Происшествия

Барнаульские пожарные спасли женщину из горящей квартиры утром 1 января

01.01.2024

 Происшествия

Алтайские медики приняли роды у женщины прямо по дороге в больницу

01.01.2024

 Происшествия

Еще не построенную, но уже очень дорогую “четырешку” продают в Барнауле за 30 млн рублей

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix