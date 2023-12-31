Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Жителей Алтайского края предостерегают от запуска салютов в ветреную погоду

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Жителей Алтайского края предостерегают от запуска салютов в ветреную погоду

Салют, фейерверк Фото: unsplash.com

️️️В условиях сильного ветра использование пиротехники даже на открытых пространствах может быть опасно. Ветром салют легко унесет в чью-нибудь квартиру

Запуск фейерверков при сильном ветре может грозить непредвиденными последствиями, напоминают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Главная проблема в том, что во время ветра фейерверк может изменить свою траекторию и угодить в непредсказуемое место, например, в окна домов, на балконы и крыши, что может даже повлечь пожар.

“Пример – происшествие в городе Бийске, где в прошлом году из-за залетевшей в окно ракеты произошел пожар в квартире”, – вспоминают спасатели.

В МЧС советуют быть крайне осторожными с пиротехникой, особенно в непогоду.

Напомним, что в Барнауле решили отказаться от общегородских предновогодних салютов.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

ВСУ в новогоднюю ночь подвергли Донецк ракетному обстрелу, есть раненые

01.01.2024

 Новости

В РФ завершился прием документов от желающих стать кандидатом в президенты

01.01.2024

 Гороскоп

Шаг за шагом. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 17 декабря

01.01.2024

 Происшествия

Сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет: есть погибшие и раненые

01.01.2024

 Происшествия

Женщину спасли в новогоднюю ночь на пожаре в многоэтажном доме Барнаула

01.01.2024

 Происшествия

Фильтруй загар. Как выбрать солнцезащитный крем

01.01.2024

 Происшествия

Барнаульские пожарные спасли женщину из горящей квартиры утром 1 января

01.01.2024

 Происшествия

Алтайские медики приняли роды у женщины прямо по дороге в больницу

01.01.2024

 Происшествия

Еще не построенную, но уже очень дорогую “четырешку” продают в Барнауле за 30 млн рублей

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix