Жителей Алтайского края предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала

В январе жители Алтайского края могут столкнуться с временным отключением телерадиосигнала.

Об этом предупредили алтайском филилале российской телевизионной и радиовещательной сети. Неудобства связаны с запланированными профилактическими и другими работами, которые требуют отключения сигнала.

Так, в Барнауле помехи возможны 16, 17, 21 и 22 января. В Рубцовске, Заринске, Мамонтово, Чарышском – 21 и 22 января. Ознакомиться с полным графиком можно здесь .

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