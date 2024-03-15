Выборы президента России в 2024 году, баннеры Фото: "Толк"

В Алтайском крае уже открылись избирательные участки. Они будут работать на протяжении трех дней, чтобы все успели принять участие в голосовании

Жителей Алтайского края призвали “быть бдительными” в дни выборов президента страны, не верить сомнительной информации в соцсетях и мессенджерах и опираться только на официальные данные, сообщили в правительстве.

Сотрудники правопорядка в эти дни работают в усиленном режиме.

“В то же время от всех нас потребуется особая бдительность. Выборы и все, что с ними связано, – благодатная почва для распространения дезинформации и фейков, активно распространяемых из-за рубежа. “Горячая пора” для сил, цель которых – внести смятение в сознание россиян, помешать нормальной работе государственных служб”, – подчеркнули в правительстве.

В случае появления в чатах или интернет-сообществах “сомнительной, пугающей информации”, всех призвали сохранять спокойствие и не распространять такие сообщения другим людям.

“Этим вы лишь помогаете злоумышленникам и врагам страны распространять фейки. Доверяйте только официальным источникам”, – подытожили в правительстве.

Напомним, что выборы президента пройдут в Алтайском крае в течение трех дней – с 15 по 17 марта.

Взято отсюда