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Жителей Алтайского края предупреждают об опасном хлебе

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Жителей Алтайского края предупреждают об опасном хлебе

Хлеб. Хлебокомбинат Фото: Анна Меньшикова

У зараженного хлеба появляется сладковатый запах. Специалисты предупреждают потребителей, что употреблять в пищу такой хлеб нельзя

Хлеб в Алтайском крае может быть заражен картофельной палочкой, сообщает “Вести 22”. Это связано со снижением качества зерна в прошедшем сезоне.

Картофельная палочка любит тепло и повышенную влажность, её споры гибнут только после кипячения в течение шести часов. Поэтому зараженная мука легко проходит через раскаленную печь, и картофельная палочка попадает в готовый хлеб, вызывая развитие картофельной болезни.

Наиболее благоприятный период развития палочки – с мая по октябрь, а более подверженный сорт – белый хлеб с большим процентом влажности.

Специалисты утверждают, что употреблять такой хлеб в пищу нельзя.

“Внешне хлеб такой же, но запах появился сладковатый. Это говорит о том, что хлеб заболел картофельной болезнью, и на следующие сутки у нас уже будет не такой мякиш, он будет с тёмными пятнами, слизистыми нитями. Картофельная палочка при распаде продуцирует различные токсичные вещества. И самое простое, самое безопасное, что может вызвать картофельная болезнь, – это нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта”, – говорит ктн, доцент кафедры “Технология хранения и переработки зерна” АлтГТУ Светлана Конева.

Взято отсюда

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