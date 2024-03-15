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Жителей Алтайского края призывают быть бдительными в дни выборов

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Жителей Алтайского края призывают быть бдительными в дни выборов

Возможны фейки и провокации, связанные с международной обстановкой

Жителей Алтайского края призывают быть бдительными в дни выборов: возможны фейки и провокации, связанные с международной обстановкой.

15-17 марта в нашем регионе так же, как и на всей территории Российской Федерации, пройдут выборы президента. В эти три дня россияне будут решать судьбу своей страны, отдавая свои голоса за достойных, по их мнению, кандидатов.

“Органы правопорядка Алтайского края приведены в готовность, уже работают в усиленном режиме, – сообщили в правительстве региона. В то же время от всех нас потребуется особая бдительность. Выборы и всё, что с ними связано – благодатная почва для распространения дезинформации и фейков, активно распространяемых из-за рубежа. “Горячая пора” для сил, цель которых – внести смятение в сознание россиян, помешать нормальной работе государственных служб”, – подчеркнули в правительстве.

В случае появления в вашем поле зрения – в чатах, интернет-сообществах – сомнительной, пугающей информации, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Воздержитесь от пересылки такого рода сообщений: этим вы лишь помогаете злоумышленникам и врагам страны распространять фейки. Доверяйте только официальным источникам.

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Взято отсюда

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