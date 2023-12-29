Бег Фото: Толк
Акция проходит в краевой столице уже не первый раз. Ранее такое мероприятие проводил барнаульский священник Александр Микушин
Жителей Барнаула 1 января приглашают на традиционную “Православную трезвую пробежку”, сообщает “Вести22”.
Мероприятие пройдет по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия после Божественной литургии и молебна на Новый год.
Старт запланирован на 11.00 от Покровского кафедрального собора на Никитина, 137. Маршрут несложный – всего 3,5 км.
После пробежки участников ждет чаепитие в трапезной Покровского собора.
Напомним, впервые подобную акцию провели в краевой столице 1 января 2017 года. А в других регионах России “трезвые пробежки” проходят еще дольше.
Взято отсюда