Полиция, ДПС Фото: Олег Укладов

Силовики будут отрабатывать пресечение условной террористической угрозы в режиме реального времени. Возможно временное ограничение движения

С 27 по 28 февраля в Барнауле состоятся командно-штабные учения регионального оперативного штаба “Технология-2024”, предупредили в администрации города.

В режиме реального времени подразделения ФСБ, МВД, МЧС России, Росгвардии и другие будут в режиме реального времени отрабатывать пресечение условной террористической угрозы.

В связи с этим 27 февраля с 9.00 возможно временное ограничение движения в поселке Лесной.

“Оперативный штаб обращается к населению с просьбой – отнестись с пониманием к необходимости проведения учений, в ходе которых будет отработано взаимодействие силовых ведомств и органов власти, направленное на обеспечение безопасности граждан, и не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие, не допускать распространения ложной информации”, – говорится в сообщении мэрии.

Ранее, 14 февраля, в Бийском драматическом театре провели пожарно-тактические учения.

Взято отсюда