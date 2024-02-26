реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Жителей Барнаула предупредили о перекрытии дорог из-за антитеррористических учений

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жителей Барнаула предупредили о перекрытии дорог из-за антитеррористических учений

Полиция, ДПС Фото: Олег Укладов

Силовики будут отрабатывать пресечение условной террористической угрозы в режиме реального времени. Возможно временное ограничение движения

С 27 по 28 февраля в Барнауле состоятся командно-штабные учения регионального оперативного штаба “Технология-2024”, предупредили в администрации города.

В режиме реального времени подразделения ФСБ, МВД, МЧС России, Росгвардии и другие будут в режиме реального времени отрабатывать пресечение условной террористической угрозы.

В связи с этим 27 февраля с 9.00 возможно временное ограничение движения в поселке Лесной.

“Оперативный штаб обращается к населению с просьбой – отнестись с пониманием к необходимости проведения учений, в ходе которых будет отработано взаимодействие силовых ведомств и органов власти, направленное на обеспечение безопасности граждан, и не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие, не допускать распространения ложной информации”, – говорится в сообщении мэрии.

Ранее, 14 февраля, в Бийском драматическом театре провели пожарно-тактические учения.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Морозные будни. О погоде в Алтайском крае 22 февраля

Морозные будни. О погоде в Алтайском крае 22 февраля

День пройдет преимущественно без осадков Заснеженная ветвь / Фото: unsplash.com…

Узнать больше
Изморозь, туман и местами снег обещают в Алтайском крае 27 февраля

Изморозь, туман и местами снег обещают в Алтайском крае 27 февраля

На дорогах местами гололедица В Алтайском крае 27 февраля в ночные и…

Узнать больше
Россиянин описал один город Европы словами «большое разочарование»

Россиянин описал один город Европы словами «большое разочарование»

Российский путешественник побывал в Брюсселе и пожаловался на грязь и…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp