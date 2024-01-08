Каллиграфия Фото: Толк

Это мероприятие станет первым в регионе событием, посвященным 225-летию поэта Александра Пушкина. Участников обещают научить правильному письму

Все желающие жители Барнаула и гости краевого центра 13 января смогут стать участниками мастер-класса по каллиграфии, который пройдет в библиотеке им. Шишкова.

Это мероприятие станет первым в перечне тех, что будут посвящены 225-летию поэта Александра Пушкина.

Организаторы обещают, что участники узнают, как правильно писать бумажные письма и почему в эпоху интернета, они по-прежнему остаются крепкой связующей нитью для многих людей.

Посетителям мастер-класса обещают научить красиво писать письма и подписывать конверты. Для вдохновения актеры Литературного театра почитают отрывки из романа “Евгений Онегин” и писем поэта.

Среди участников мероприятия запланирован розыгрыш фирменных открыток от библиотеки, которые тоже можно будет подписать друзьям или родным.

Начало мероприятия в 15.00 в конференц-зале на третьем этаже.

Взято отсюда