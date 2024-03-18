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Пластиковые окна в Горняке

Жителей барнаульских Черемушек временно отключат от тепла и горячей воды

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Жителей барнаульских Черемушек временно отключат от тепла и горячей воды

Отопление. Батарея Фото: Анна Меньшикова/ТОЛК

Погода 19 марта обещает поспособствовать сокращению сроков ремонта. К тому же подготовительные работы энергетики начали уже сегодня

19 марта в Барнауле энергетики займутся устранением дефекта теплосети на улице Северо-Западной, сообщили в пресс-службе СГК.

Работы пройдут недалеко от дома №159. Там предстоит заменить участок теплосети М-211 диаметром 700 мм.

Пока разрабатывается план проведения технологических работ. При этом уже сегодня началась подготовка рабочего места. Бригады приступят к земляным работам, чтобы определить характер повреждения, и к завтрашнему дню подготовят материалы.

️Проводимые сегодня работы никак не повлияют на снабжение потребителей, но завтра части жителей микрорайона Черемушки временно ограничат подачу тепла и горячей воды.

“Устранение дефекта планируется провести в течение рабочего дня – с 9.00 до 18.00, чтобы минимизировать неудобства для жителей”, – обещают в компании.

Узнать список попадающих под отключение адресов можно в сообщении СГК в Telegram.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на дорогое отопление и “инкубатор” в квартире.

Взято отсюда

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