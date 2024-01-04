Громкий звук. Звуки. Фото: ru.freepik.com
Встревоженные жители поселка отмечают, что не знают об источнике громких звуков, но утверждают, что их была целая серия
Жительница барнаульского села Власиха рассказала в соцсетях, что якобы слышала “какие-то взрывы”.
“Что это, никто не знает. Хочу добавить, что первая серия взрывов прекратилась, мы думали, что все прошло, все в порядке, потом началась вторая сериях точно таких же взрывов, как будто уже чуть дальше от нас”, – пишет участница Telegram-канала “Черное и Белое Барнаул”.
Между тем, читатели в комментариях предположили, что громкие звуки были от запускаемых фейерверков.
“Салют был утром”;
“У нас соседи утром салют запустили где-то в 8.00 или 8.30, очень сильно испугалась”, – рассказали они.
Взято отсюда