Громкий звук. Звуки. Фото: ru.freepik.com

Встревоженные жители поселка отмечают, что не знают об источнике громких звуков, но утверждают, что их была целая серия

Жительница барнаульского села Власиха рассказала в соцсетях, что якобы слышала “какие-то взрывы”.

“Что это, никто не знает. Хочу добавить, что первая серия взрывов прекратилась, мы думали, что все прошло, все в порядке, потом началась вторая сериях точно таких же взрывов, как будто уже чуть дальше от нас”, – пишет участница Telegram-канала “Черное и Белое Барнаул”.

Между тем, читатели в комментариях предположили, что громкие звуки были от запускаемых фейерверков.

“Салют был утром”;

“У нас соседи утром салют запустили где-то в 8.00 или 8.30, очень сильно испугалась”, – рассказали они.

Взято отсюда