Яйца Фото: pixabay

Местные жители уже не удивляются взлетевшими ценами на куриные яйца в магазинах, однако теперь их внимание привлек размер яиц

Жители Бийска обсуждают размер куриных яиц в местных магазинах, сообщает “Бийский рабочий”.

Так, одна из местных жительниц поделилась снимком, чтобы продемонстрировать слишком мелкий размер яйца.

Яйцо Фото: БР

“Я когда открыла коробку, даже усомнилась: это точно куриные? Может перепелиные, только белые? Долго думала, с чем их сравнить по размеру. Потом поняла – со спичечным коробком. Я понимаю, что это настоящие яйца, но чувство такое же, будто мне вместо литра молока продали 900 миллилитров” , – отмечает покупательница.

Вероятно, речь идет о яйцах третьей категории. Такие считаются одними из самых мелких, массой от 35 граммов, что в два раза меньше яиц отборных или высшей категории.

В начале января 2024 года президент Владимир Путин прокомментировал рост цен на яйца. По его словам, в стране выросли цены на куриные яйца, поскольку россияне стали их больше покупать, а власти не сориентировались и не открыли импорт. Объем производства продукции в стране не снижался, но доходы у населения чуть-чуть выросли и люди стали потреблять больше: начали чаще покупать яйцо и мясо курицы.

Взято отсюда